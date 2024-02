Ultimátum de servidores turísticos a la Ungrd por falta de pagos

Para este lunes 19 de febrero, a las 8 de la mañana, estaba planeada una protesta por parte de los servidores turísticos de Bocagrande, quienes afirman que no han recibido los pagos acordados en el marco del megaproyecto de Protección Costera. Finalmente, dicha protesta no se dio y en su lugar hubo una reunión entre ambas partes, pero los resultados no fueron del todo positivos.

De acuerdo con el relato de Hernán Sierra, secretario de la junta del Comité de Servidores Turísticos, en la reunión que se celebró en el hotel Capilla del Mar no hubo un acuerdo y terminaron lanzando un ultimátum. Sierra afirmó que desde la Ungrd les propusieron el pago de un mes en los próximos días; sin embargo, los servidores turísticos de Bocagrande rechazaron la oferta que fue puesta sobre la mesa. Lea aquí: Liga Nacional de Usuarios respaldó debate de control por costos de energía

La razón de la negación parte de que exigen el pago de la compensación económica de cuatro meses que han estado sin trabajar en las playas por los trabajos de Protección Costera. “La posición nuestra es que no aceptamos un mes, no aceptamos dos meses, aceptamos los cuatro. Les vamos a dar 24 horas para que gestionen y nos den otra propuesta”, detalló. Lea aquí: No es lo que parece: Aguas de Cartagena desmintió video viral sobre nuevo daño

“Nos han dado muchas fechas y las fechas no se han cumplido. Nuestra posición es inmodificable. No aceptamos que se nos pague un mes, sino la totalidad de la deuda. Estamos pasando una situación dura, difícil. Mañana volveremos a reunirnos y lo más probable es que nos presenten una propuesta distinta. A partir de ahí decidiremos qué paso seguir”, explicó el vocero.

Cuenta que desde la entidad les transmiten que se encuentran en un periodo de iniciación de labores y heredaron algunos inconvenientes de la administración pasada, lo que desencadena en dificultades para realizar la gestión de los pagos de manera rápida. Requieren revisar números presupuestales y a partir de allí deciden cómo proceder.