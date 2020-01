Ultimátum a inmuebles deteriorados en el Centro Histórico

En riesgo inminente

Entre las edificaciones en riesgo de colapso, la división de patrimonio da cuenta de varias que incluso enfrentan procesos administrativos por ese tema.

Entre ellas se encuentran dos en la Plaza de los Coches, cuya situación ya fue denunciada el año pasado por el IPCC luego de que un pedazo la estructura de sus balcones se desplomara, afortunadamente, sin comprometer a ningún transeúnte.

En ese entonces el instituto volvió a reiterar el llamado a los propietarios a que tomaran las medidas necesarias para evitar una futura tragedia.

A su vez, el edificio donde funciona el pasaje comercial El Cañonazo, frente a la India Catalina, es otro de los que se encuentra advertidos por el IPCC por la falta de mantenimiento a su estructura.

En un recorrido hecho por El Universal también se pudo constatar que otro de los inmuebles en mal estado es el edificio ubicado en la esquina de la Calle de la Chichería con la Calle Estanco del Aguardiente (foto), en el cual hace dos años se cayó un balcón, sin embargo aún el edificio sigue generando peligro a peatones por falta de señalización y protección.

Frente a esto, Cabrera señaló que son los propietarios quienes tienen la responsabilidad de hacer el debido mantenimiento y de garantizar que los edificios “no se vengan abajo”.

“Digamos que el balón está en manos de ellos. Se les ha dado un plazo a algunos edificios para que presenten sus estudios patológicos firmados por un ingeniero estructural para que garanticen la estabilidad del edificio y que no vaya a haber futuros incidentes”, dijo Cabrera.

“Eso lo tienen que aportar ellos, no es el instituto, no es riesgos, no es la inspectora ni la Alcaldía”, agregó.