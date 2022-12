Última jornada de “Salvemos Juntos a Cartagena” del año: más de 1.800 atendidos

“Fue una experiencia que no me lo esperaba, porque yo hace rato estaba buscando para sacarle la tarjeta de identidad al niño y no lo lograba, y hoy me encuentro con la sorpresa, fue algo rápido, me gustó y mi niño tuvo una experiencia linda”, comentó la madre de Benyamín Olascuaga Mendoza, el primer niño en estrenar la Registraduría móvil.

Concurrida jornada de inscripción

A la actividad se sumaron Familias en Acción y Sisbén, para dar respuesta inmediata a los trámites y solicitudes de los cartageneros, de forma fácil y rápida, garantizando que ninguna persona se quede por fuera de los beneficios otorgados por el Estado.

Viviana Jurado, residente del corregimiento de Pontezuela, comentó que demoró más trasladándose hasta el lugar que haciendo la inscripción en Familias en Acción, que atendió a los ciudadanos en horario extendido hasta las 8 de la noche, logrando 508 inscripciones y 1200 consultas. “Muy satisfecha con la atención porque ha sido personalizada. Estoy agradecida con todas las personas que hicieron esto posible y nos brindaron este espacio”, aseguró.