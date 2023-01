Turistas denuncian estafas por “falsos” contratos de arriendo en Cartagena

“Todos tenemos las consignaciones a la cuenta de la señora. No hay pagos a otras personas. Yo averigüé dónde vivía ella, me fui con la Policía y me hizo muchas promesas, pero no me ha pagado”, agregó. Relató que le pidió la devolución del dinero, pero ha sido en vano. Y reiteró: “Hay turistas que no confían en la Policía, pero es fundamental el papel de las autoridades frente a este tipo de denuncias”, indicó.