Turista olvidó maleta en taxi y motorizado que “lo auxilió” lo robó

Contó que “luego, en el barrio Getsemaní tomé una mototaxi para regresar al aeropuerto y ubicar al taxista, pero el mototaxi me llevó a un barrio por los lados del Pie de La Popa, me agredió físicamente, me dio fuertes golpes por la espalda, dejándome morados por todas partes”. Incluso, indicó que el agresor “cogió una piedra para darme golpes en la cabeza”.