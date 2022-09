Turista brasileño pagó $4.600.000 por un pollo con patacones, agua y carpa

Caio Lazzaretto Mónaco, un ciudadano brasileño de 27 años, vivió una de las peores experiencias de su vida la tarde del pasado 9 de septiembre, cuando decidió visitar por su cuenta Playa Blanca, en la isla de Barú. Lea: Nuevo llamado de atención de la Procuraduría a Dau por estafas a turistas El turista permaneció un total de 42 días en Colombia, de los cuales 20 estuvo en Bogotá, 2 en Pereira, 7 en Medellín, 7 en San Andrés y otros 7 en Cartagena. “El único problema que tuve fue en Barú. Terrible allá”, afirmó. (Le puede interesar: ¡Siguen las estafas a turistas! La historia de 2 mojarras en $2 millones) Y explicó: “Yo solicité un tour para conocer el Aviario Nacional y Playa Blanca, pero no me confirmaron por un error de la empresa de turismo. Entonces, para no dejar de conocer, busqué cómo ir solo. Tomé una buseta cerca del Castillo San Felipe hasta Pasacaballos y, desde allá, tomé una mototaxi hasta el Aviario”.

En el Aviario disfrutó de una grata experiencia con la naturaleza; sin embargo, llegando a Playa Blanca el panorama cambió abruptamente tras ser rodeado por seis hombres.

“Me hicieron chistes, me distrajeron y uno de ellos tomó el celular de mi maleta. No me di cuenta hasta que llegué a un sitio en la playa, porque la maleta estaba abierta y no estaba mi teléfono”, relató Lazzaretto. “Y cuando mi di cuenta, los muchachos en la playa, para que confiara en ellos, dijeron que me ayudarían a recuperar el teléfono, que conocían a todos y sentían mucho que yo estuviera pasado por eso. (...) Me trajeron un plato de pollo con patacones, agua y me ubicaron en una sombrilla”, agregó el turista.