Turismo en Cartagena: avanzando en planes y prácticas sostenibles

“Si un operador turístico no está generando eso, pues realmente no se convierte en un producto de turismo sostenible”, indica Beltrán.

Subrayando que los turistas actualmente buscan de manera ávida experiencias de este tipo, que priorizan el cuidado de los ecosistemas, que les brindan acceso a una inmersión cultural auténtica, y que ofrecen beneficios económicos y sociales a los habitantes de esos lugares, desde Tu Cultura expresan la necesidad de hacer de Cartagena una potencia mundial en este tipo de sostenibilidad.

Obstáculos

Estos son algunos de los impedimentos que Beltrán señala como responsables para que estas prácticas todavía no sean la norma en Cartagena:

Falta de articulación entre los distintos actores del sector; ausencia de voluntad de las autoridades que no han avanzado en la implementación de normas de sostenibilidad más estrictas para estas prácticas; presencia de monopolios turísticos que no ofrecen innovación y han provocado estancamiento del turismo; falta de empresarios responsables.

“No tener a alguien en el Distrito liderando el proceso de certificación de turismo sostenible para Cartagena nos resta muchísimas acciones importantes que veníamos trabajando desde hace mucho tiempo”, dijo Beltrán.

Fortalecimiento de la sostenibilidad

La Corporación de Turismo de Cartagena (Corpoturismo) resaltó el interés de los operadores turísticos por ofrecer productos que vayan en línea con la sostenibilidad, y destaca que “aún existen muchas oportunidades para que desde todos los frentes prime el cuidado de los valores culturales y sociales, y la preservación del medio ambiente”.

Ejemplos destacados por Corpoturismo:

- Playa Azul en La Boquilla, que en 2022 por segundo año consecutivo obtuvo la certificación Blue Flag, un reconocimiento entregado por la Fundación para la Educación Ambiental, y que resalta las playas, marinas y embarcaciones que cumplen con los criterios establecidos en calidad del agua de baño, seguridad, servicios, gestión, educación e información ambiental.

- Blue Apple Beach, ubicada en Tierrabomba, es el primer resort isleño del mundo en obtener la certificación como empresa B-Corp, por cumplir con rigurosos estándares de desempeño social y ambiental, transparencia pública y responsabilidad legal. También es miembro de la colección Regenerative Resorts y se caracteriza por los altos estándares en todas las áreas del negocio, buscando siempre el cuidado del medio ambiente y de las personas como principales responsables del mismo.

- Sofitel Barú Calablanca, que recientemente fue galardonado con el premio internacional de la sostenibilidad. Este hotel es el primero y el único en la isla de Barú y en el Caribe colombiano en contar con la certificación LEED, la más reconocida a nivel mundial en edificaciones sustentables.

Beltrán busca que estos esfuerzos se conviertan en una tendencia, pero advierte que no es optimista frente a la mayoría de operadores.

“Yo puedo decir que el 70 % de empresarios turísticos en Cartagena no están cumpliendo procesos de turismo ni de desarrollo sostenible, no están reciclando y no están generando trabajos dignos. Una verdadera industria turística genera desarrollo, genera riqueza, genera una economía importante dentro del territorio. Hoy tenemos el 75 % de pobreza en Cartagena a pesar de que un número importante de turistas visita la ciudad cada año”, advierte.

Corpoturismo también destaca algunos hechos positivos que se presentaron luego de la reapertura de los espacios y las actividades turísticas, señalando como acciones positivas los protocolos establecidos por los operadores turísticos, agencias de viaje, hoteles, restaurantes y servicios de transporte, quienes desarrollaron estrategias funcionales y bioseguras que les han permitido ofrecer servicios con la misma, o incluso con mejor calidad, que la ofrecida antes de la pandemia, por lo que hoy muchos de estos actores mantienen los protocolos de operación, apuntando, no solamente a cumplir con requisitos de bioseguridad, sino especialmente para ofrecer experiencias únicas y sostenibles.