“Cuando llegué a la Torre del Reloj me emocioné porque es uno de los sitios icónicos de la ciudad, pero me asombró el notable deterioro en que se encuentra el entorno”, dijo.

El asombro de David fue por el mal estado de las bancas de cemento que fueron construidas por Transcaribe hace muchos años y que se encuentran en la plaza del Banco Popular y el Citibank. “Es triste que uno de los sectores más concurridos de la ciudad esté tan deteriorado. No solo es el estado de las bancas, que se están desmoronando poco a poco, sino la suciedad que está alrededor de estas”, añadió David Mastrascusa González.

Camellón de los Mártires

En el Camellón de los Mártires la situación no es diferente a la de las plazas mencionadas. Los espaldares de las bancas ya no existen y este es el punto más visitado por cientos de cartageneros y turistas que en horas de la noche disfrutan del alumbrado navideño. Las quejas no son solo del joven que reside en el país azteca, ya que comerciantes del sector denuncian que en las noches estos puntos se han convertido el letrinas públicas, emanando malos olores. (También le puede interesar: Por desórdenes suspenden elecciones de Consejos Comunitarios en Bayunca)

“Lastimosamente muchas personas que consumen licor en establecimientos nocturnos terminan haciendo sus necesidades fisiológicas en estos lugares (plazas) y cuando uno llega a trabajar al día siguiente el olor es insoportable”, contó un lustrabotas que ejerce su oficio en los alrededores del Citibank.