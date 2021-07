El 1 de junio el grupo de Protección Ambiental y Ecológica de la Policía rescató a un mono araña que estaba en cautiverio en un restaurante de Turbaco, luego de varias quejas recibidas de la comunidad. Lea aquí: [Video] Rescatan en restaurante de Turbaco a mono en vía de extinción

En ese momento se desconocía el estado de salud del animal que había vivido en cautiverio por más de 20 años, lo que sí era seguro era su categoría como una de las especies en peligro crítico de extinción e incluida en la Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.

Ese mismo día, la Policía entregó el primate al Establecimiento Público Ambiental de Cartagena (EPA) en el Centro de Atención y Valoración de fauna silvestre (CAV) de la Bocana, para que se hicieran las valoraciones correspondientes. Le diagnosticaron obesidad y una enfermedad endocrina, por 31 días el animal luchó por su vida mientras recibía tratamientos, pero el 2 de julio falleció.



“Era una hembra, ella estaba amarrada con cadena y me la llevaron para que la rescatara, eso fue hace más de 20 años. La tenía en mi casa, no en el restaurante, le daba comida todos los días y la abrazaba, la besaba. Todos los días le daba amor. Ese día vino una teniente de la Policía y se la llevó, le dije que se deprimiría y ahora me entero que se murió. Yo sabía que eso pasaría”, contó Lucelis Franco Ochoa, quien tenía el animal.

Franco Ochoa dijo que, en su momento, le permitirían ver al mono pero eso no sucedió. El EPA fortalece los controles y la pedagogía para contrarrestar el tráfico y tenencia de especies de fauna silvestre.