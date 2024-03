TripAdvisor galardona a Cartagena como destino gastronómico mundial

La reconocida plataforma de viajes TripAdvisor otorgó a Cartagena el destacado reconocimiento como destino gastronómico mundial en los premios ‘Best of Best Destination’. La ciudad, ubicada en el corazón del departamento de Bolívar, ha sido galardonada por su excepcional oferta culinaria en los premios TripAdvisor Travelers Choice Awards Best of the Best.

Además de la oferta culinaria, fue elogiada por sus costas, su centro histórico y su estructura de estilo colonial, según los votantes, quienes redactaron alrededor de 38,000 comentarios positivos sobre los sitios turísticos y característicos de esta urbe, posicionándola en el cuarto lugar como destino principal de América del Sur en los Travelers Choice Awards Best of the Best.

La ciudad amurallada, además de ser un destino popular para los cruceros, es famosa por sus lugares representativos como el Castillo de San Felipe, la Catedral Santa Catalina de Alejandría y el mercado tradicional de Bazurto, alcanzando una calificación promedio de 4.5 en una escala del 1 al 5. Según la plataforma web, la ciudad se distingue por su fusión de lo clásico y lo contemporáneo, así como por sus restaurantes que resaltan los sabores auténticos de la gastronomía caribeña.

Por otra parte, de acuerdo con Tripadvisor, Bogotá atrajo a los visitantes con sus auténticos restaurantes, eventos culinarios, recorridos históricos por el barrio La Candelaria, el Cerro de Monserrate y sus renombrados museos. Estos lugares de interés turístico recibieron más de 30 mil críticas con una calificación promedio de 4.5, lo que situó a la ciudad en el sexto lugar como uno de los principales destinos, superando a ciudades como Lima, Santiago de Chile y Buenos Aires.