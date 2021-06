El valor de un

piloto práctico

En Cartagena hay 56 pilotos prácticos, agrupados en tres categorías: maestro, I categoría y II categoría, según información de la Capitanía de Puerto. Su labor es fundamental en el mar porque acomodan el barco de la forma adecuada para que no choque y pierda su carga o afecte la bahía.

“Imagínese un golpe pequeño que se dé por una mala maniobra o una mala decisión, destruye cualquier cosa, un muelle, y entonces cómo hace una terminal para sacar los productos de exportación o para recibir. Es una responsabilidad tremenda. Mi licencia dice que soy conocedor del puerto de Cartagena, porque conozco las aguas, y por eso en todo el mundo existe este trabajo”, resalta el capitán Navas.

Todas las embarcaciones que llegan a la ciudad tienen un itinerario y de acuerdo a este se le da un cupo en un terminal para su cargue o descargue, ya sea de alimentos, vehículos, productos industriales. Con ese cupo se programan las entradas y salidas en la ciudad. “Antes de todo esto hay una serie de requisitos de comercio internacional que se cruzan entre los diferentes puertos, es una estructura inmensa en la parte marítima. Lo que hago, con gran responsabilidad, es un pedacito de todo. Los dueños de los barcos tienen representantes, en este caso las agencias marítimas, ellas le avisan a la capitanía de puerto que viene el buque y la agencia contrata a los pilotos prácticos que recibe para atracarlo y desatracarlo”, sigue su relato el capitán.

Este piloto práctico tiene 74 años con un espíritu y una memoria de un veinteañero, ha visto más amaneceres y atardeceres en el mar de los que sospecharías, tiene tres hijos y el ser marino lo lleva en el corazón.

“Esto no es únicamente entrar y sacar barcos, es toda la gente que trabaja en el mar. El ser marino no es una profesión, no es reconocido y en eso hay que darle la importancia al mar, no solo verlo y disfrutarlo en playa”, enfatiza en medio de su relato.