Tres salones y una biblioteca en riesgo en este destacado colegio de Cartagena

Una representante del comité de padres de familia, quien pidió no revelar su identidad, aseguró que el problema surgió a finales del 2020 con el paso de la tormenta tropical Iota, y desde entonces se han adelantado gestiones ante el Distrito para que se intervenga el Bloque B en su totalidad; sin embargo, no han sido atendidos.

“No sabemos si ese bloque lo construyeron con las debidas especificaciones o si no le hicieron un estudio de suelo, porque nos parece muy ilógico que en tan poco tiempo ya esté así de dañado. En todos los salones hay grietas en las paredes, hay aberturas en las columnas y fue necesario desocupar el primero porque era el que peores condiciones tenía. En la parte exterior del colegio, paralelo a ese bloque, pasa un canal de aguas pluviales y hay muchos árboles, necesitamos que las autoridades vengan a verificar si esas raíces están afectando los cimientos de los salones o si es la humedad la que los tiene así. Lo que no podemos es permitir que este problema siga y la Alcaldía no haga nada, exigimos soluciones de fondo”, manifestó la madre de familia, añadiendo que se está programando una manifestación en una vía pública para llamar la atención del Distrito. Lea: Impactante acumulación de basuras en San Isidro: hasta neveras hay en la calle