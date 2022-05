Álvaro Ballesteros teme que su madre, de 92 años, sea una de las posibles víctimas debido a que el poste más afectado está frente a su casa.

“El poste que bota aceite está casi cayéndose. Hay otro al frente de la casa de mi mamá que nos tiene con mucho miedo, pues ella tiene que dormir donde una sobrina por prevención. Yo compré una bolsa de cemento y lo reforcé, pero eso no es garantía de nada porque cuando hay brisas se tambalea. Ya hemos pasado cartas a Afinia para que venga a resolver y todavía no nos atienden. No queremos que ocurra una tragedia, al campo vienen a jugar muchos niños a toda hora”, aseguró Ballesteros.

El miedo de los vecinos ha aumentado en los últimas días con las lluvias, pues temen que alguna llegue acompañada de fuertes vientos y se cumpla lo que tanto temen. Por eso le hacen un llamado a la empresa prestadora del servicio de energía eléctrica, para que tome cartas en el asunto cuanto antes.

Evaristo Lara, otro denunciante, señaló: “Todos estamos en riesgo, tanto los niños como los adultos mayores que están en las casas. El otro día un señor amarró un burro y una guaya se desplomó y se lo mató. No queremos que algo así ocurra con un ser humano”.

Este medio le informó a Afinia de esta situación, empresa que al respecto respondió que mañana viernes enviará una cuadrilla a que supervise la zona y determine las acciones a seguir.