Utilizar el Superávit de 2019 y 2020

El superávit es el dinero que queda de las vigencias que no se ejecutaron. En Cartagena ese presupuesto en 2019 y 2020 corresponde según Wong, a un total de $45 mil millones, que propone se utilice para sustentar el total o al menos un porcentaje significativo que sirva el colchón para el tema del déficit de Transcaribe.

En entrevista con El Universal, la exalcaldesa explicó que “hay que hacer un plan de contingencia, sentándose con los operadores para renegociar los contratos y ponerle un plazo, que no debería ser superior a 10 días y no pararse de la mesa si pasan los días, hasta tanto no tener la solución de financiación”.

Su solución del uso del superávit, está directamente relacionada con el hecho de que esto no implicaría un crédito que necesite asumir la Alcaldía, pero todas estas propuestas deben ser revisadas y aprobadas por el Concejo de Cartagena, en caso de que se pongan sobre la mesa. Por ello, El Universal también se contactó con el concejal Cesar Pion, para entender qué tan viable es esta y las demás propuestas.

“Yo no me atrevería a mirar superávit de años anteriores, porque si nos ponemos a analizar, en diciembre la administración tuvo que hacer un crédito de $80 mil millones para neutralizar lo que no se pudo obtener por la pandemia”, dijo Pion. Lo que la ciudad necesita al problema de fondo con todos los déficit, es que se creen más fuentes de ingreso, porque “estamos con una ciudad en déficit”, agregó.

Incorporación de Saneamiento Fiscal

“El alcalde podría de alguna manera con lo que va a incorporar al presupuesto, vía saneamiento fiscal, usar el 50% de la tasa para invertirlo en Transcaribe. Eso es posible”, dijo Wong.

Ante esta propuesta, este medio intentó contactarse con la Secretaría de Hacienda, para entender a fondo cómo funcionaría este aspecto, pero no obtuvo respuesta.

Sin embargo, de acuerdo con el anterior secretario de Hacienda, Dewin Pérez, se aprobaron $37 mil millones para pagar cuentas del nivel central de la Alcaldía mayor del distrito, así como el déficit parcial del IDER y del DATT. Es decir, que los $37.086.183.903 fueron pagados por la administración distrital a sus acreedores.

Este presupuesto fue destinado al cumplimiento de obligaciones que legalmente contrajo la administración distrital por sentencias y conciliaciones, por un monto de $32.703.866.418 para el pago de subsidios de arriendo ordenados por un juez de la república para familias que habitaban edificios construidos por “El Clan de los Quiroz. Seguidamente se pagarán montos por concepto de ejecución de obras, estudios e interventorías, prestaciones de servicios por personas y naturales”, dijo Pérez a finales de 2020.

¿Pignoraciones?

Como última opción Wong propone que se pignore el 20% de la sobretasa de la gasolina y que el 80% se destine para inversión social. “También se puede allanar la vía de utilizar las acciones de sociedad portuaria y hacer también una pignoración del 20%. Entonces, sería sobretasa o Sociedad Portuaria”, dijo la exalcaldesa.

Wong dice que es importante entender que el Distrito es socio de Transcaribe y también es socio en la operación. Es decir, que es ente gestor y socio de la operación, lo que significa que lo que pase a Transcaribe afecta directamente a la Alcaldía y a los recursos de la ciudad.

“En estos momentos no sabemos qué prioridades tiene el Distrito cuando los ingresos por impuesto predial y por industria y comercio se han venido al piso. Se debe buscar de manera inmediata mediante una decisión de la hacienda pública, que puede ser por un acuerdo entre las entidades involucradas para dar tranquilidad a los recaudadores, los operadores y también la banca. Pero en realidad lo que ayudará a Transcaribe es una reestructuración de su modelo, una que no involucre al Distrito como operador”, dijo el concejal Pión. El concejal y la exalcaldesa coinciden en que tener a la Alcaldía involucrada directamente en la financiación del SITM no ha resultado viable. Otro tema que se destacó es el de la tarifa técnica y la tarifa comercial, estas nunca han coincidido y eso ha afectado poco a poco al sistema, especialmente después de la pandemia.

“Lo que propone la Dra Wong sí es posible. De hecho Transcaribe tuvo pignorada la tasa de la gasolina, pero tuvimos que retomarla nosotros. Pero lo que la gente no sabe es que la sobretasa de la gasolina se destina para la reparación de vías. Primero hay que reestructurar Transcaribe”, aseguró el concejal.

“Cuando a inicios de año pasado inició la pandemia, le planteé al alcalde solicitar a la Sociedad Portuaria que haga un esfuerzo pagando por adelantado el tema de las acciones, que son $1.600 millones de pesos mensuales (al menos en el 2008), eso serían casi $20 mil millones al año”, dijo Yolanda Wong.

Estas opciones, aunque se pueden usar, no solucionan el problema de fondo. Hay que fabricar nuevos ingresos que no estén contemplados, sobretodo tras la pandemia, aseguró Pion.

Posibles ingresos

El concejal Cesar Pión, propone que se abran nuevas maneras para captar ingresos, como por ejemplo cobrar los parqueaderos de carros que duermen en las calles, o cobrar el fondeo de los buques. También con la oficina catastral. Hay que buscar por fuera, no coger lo que tenemos. Al coger lo que tenemos quedan descubiertos otros programas .