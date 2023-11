Tremendo lío: Joven cartagenero podría pagar hasta 24 años de cárcel en Perú

La captura, presuntamente, se dio por extorsión y el cobro de un préstamo gota a gota. No obstante, los familiares de los jóvenes colombianos aseguran que las cosas no son como parecen, pues ellos de buena fe habrían prestado el dinero a un peruano que “tiene como modus operandi no pagar sus deudas”.

"Mi hermano no es un extorsionista, en Cartagena él se dedicaba al deporte, no se le dieron las cosas y se mudó. Él hacía préstamos de dinero a cuota, prácticamente es como un pagadiario en Cartagena, lo cual no es ilegal en Perú. La persona que dice ser su víctima no les quiso pagar hace meses, nos cuentan que ya le ha hecho esto a varias personas. Como ellos son extranjeros colombianos y no tienen protección alguna, es la palabra de ellos contra la de este peruano, quien asegura que lo estaban extorsionando, y este es un delito muy grave en Perú. Esperaron que mi hermano y su compañero de trabajo fueran a cobrar y los capturaron. Es la palabra de dos colombianos contra la de la Policía", contó con preocupación Luis Guillermo.

Y agregó: “Luis sí llevaba un arma blanca, un cuchillo de cocina, pero lo llevaba quizá en defensa personal debido a que un día antes había sido agredido a pedradas cuando fue a cobrar. Este caso ya lo pasaron a disposición de las autoridades competentes, y los están sindicando a nueve meses de prisión. Pero lo preocupante es que la jueza quiere que paguen de 18 a 24 años de cárcel por una presunta extorsión que no existe, ni siquiera los denunciaron por usura o algo por el estilo, el préstamo no era ni siquiera de un monto alto como para que ameritara extorsión, es absurdo. Nosotros tenemos pruebas de que el pago de la deuda no se ha efectuado, estamos esperando la apelación del juez. Necesitamos apoyo cuanto antes o contactar con una embajada de Colombia acá”.