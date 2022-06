Travesía en Punta Canoa: esquivar charcos para no ensuciar el uniforme

Se trata de una anomalía histórica que pese a las gestiones de los líderes comunales, no ha sido subsanada por las respectivas autoridades. (Lea: Les toca solos: instalan graderías con tablas en Punta Canoa por falta de apoyo) .

El primero caso se registra en la Isla de Tierrabomba, y el segundo ocurre en la zona norte de Cartagena, aledaña a la Vía del Mar. Allí, los estudiantes también deben hacer maromas para no ensuciarse los zapatos y el uniforme, no porque deban saltar desde una embarcación, sino porque la vía de acceso a la institución educativa está llena de huecos, barro y charcos.

Así como recientemente los pobladores del corregimiento de Punta Arena denunciaron que los estudiantes debían saltar de las lanchas hacia la orilla de la playa porque no había un muelle, ahora son los habitantes de Punta Canoa quienes se quejan por razones similares. (Lea: El insólito salto de los estudiantes de Punta Arena para asistir a clases).

Desde el Consejo Comunitario ‘El Viviano’ de Punta Canoa, hicieron un llamado al Distrito para que arregle pronto la vía, y que los niños y jóvenes puedan tener mayores garantías en su proceso de aprendizaje escolar.

(Lea: Punta Canoa, el pueblo olvidado donde el mar también se alejó).

“Nuestros estudiantes hacen maniobras para llegar al colegio, muchas veces se caen en los charcos o caen en el barro. Aparte están sufriendo por la falta de energía eléctrica, este colegio va para un año sin luz, cómo es posible que violen los derechos fundamentales de los niños”, expresaron los integrantes de la Junta Directiva del Consejo Comunitario.

“¿Hasta cuándo Secretaría de Educación?, es hora de que las empresas privadas del sector también inviertan en responsabilidad”, finalizaron los dignatarios.

Cabe recordar que este plantel educativo, con unos 20 años construido, figura como sede alterna de la Institución Educativa de Arroyo de Piedra, corregimiento vecino. Matriculados hay más de 350 alumnos.

Los líderes comunales aclararon que los megaproyectos con injerencia en el territorio no han llevado progreso para ellos, por el contrario no han hecho consulta previa, no brindan empleos y han violado derechos constitucionales.