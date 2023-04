Traslado o tarifa diferencial: alternativas para peaje de Turbaco

Jaime Castillo, vocero del gremio de transportadores contó que desde el Gobierno del presidente Iván Duque se venían adelantando diálogos para definir la solución definitiva del peaje de Turbaco. Pidió que no se “perfile” a quienes lideran la protesta contra la reactivación de la caseta. Lea: En vivo: Rifirrafe entre ministro de Transporte y líderes antipeajes

“Lo responsabilizamos a usted y a todo el operativo de lo que está pasando con todos esos líderes que se han puesto la camiseta”, advirtió Castillo a Mintransporte. Recordó que en medio de la pandemia esa agremiación no recibió ningún subsidio por parte del Gobierno nacional.

“Lo responsabilizamos a usted y a todo el operativo de lo que está pasando con todos esos líderes que se han puesto la camiseta”, advirtió Castillo a Mintransporte. Recordó que en medio de la pandemia esa agremiación no recibió ningún subsidio por parte del Gobierno nacional.

Mientras se desarrollaba el encuentro, a las afueras de las instalaciones del recinto se realizaba una manifestación pacífica en la Troncal del Caribe; en la reunión cuestionaron la labor que viene adelantado el jefe de la cartera de Transporte.

Mintransporte

Reyes aseguró que siempre he defendido la causa del bolivarense. Reiteró que el cobro del peaje no es un capricho: “Nosotros somos servidores públicos, pero la procuradora y contralora nos ha dado la orden que si no cobramos los peajes incurríamos en faltas disciplinarias. Nosotros venimos a buscar una solución”