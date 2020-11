“Lo incómodo de esta situación es que no hubo procesos de socialización para explicarnos en qué consistía la obra ni para qué se iba a adecuar ese espacio. Me enteré porque los vecinos empezaron a emitir alertas, fui hasta allá y el comandante me explicó”, afirmó Manuel Gutiérrez, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio. Agregó que si bien el POT permite que en la zona haya ese tipo de establecimientos, no están dadas todas las garantías para que comience a funcionar.

Luego de buscar durante meses un sitio que no violara la normativa del Plan de Ordenamiento Territorial, el Distrito decidió trasladar a los detenidos de las estaciones de Crespo, Chambacú, Olaya Herrera y Los Caracoles a un centro de reclusión transitorio en Bellavista. Sin embargo, la comunidad ha manifestado inconformismo y algunas dudas, pues no fueron notificados de la decisión.

“Es una construcción de dos pisos y en el primero están las celdas, uno pasa por ahí y puede ver a los reos. Además, no adecuaron el lugar con parqueaderos ni nada y los abogados y visitantes tienen que estar en la calle y generan traumatismos en la zona”.

Finalmente, Gutiérrez recalcó que la instalación de este centro de reclusión transitorio va en contravía de lo que la comunidad ha estado solicitando en los últimos años, por eso interpuso un derecho de petición ante la Secretaría del Interior, Distriseguridad y la Personería para que este proyecto sea socializado con los líderes y la comunidad.

“Hace más de ocho años una acción popular obligó al Distrito a instalar un CAI estacionario en la zona, unas cámaras, unas alarmas y no lo han construido, pero en cambio nos radican un centro de reclusión transitoria; por otra parte, no sabemos si el predio donde se construyó el centro es propiedad o no del Distrito, pero hasta donde tengo entendido no lo es, y eso es delicado porque nos alegaron que no construían el CAI por falta de terrenos”, puntualizó.