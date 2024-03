Tras operativos en el espacio público, artistas plásticos piden garantías

La semana pasada, los artistas plásticos Ray Hurtado y Maribel Segovia resultaron afectados tras un operativo por parte de la Gerencia de Espacio Público y Movilidad, en el cual también les quitaron sus implementos de trabajo.

“Desde que comenzó la administración del alcalde, Dumek Turbay, con su Plan Titán 24, he sido perseguida por personal de Espacio Público que me obliga a retirarme del Parque de Bolívar, donde estoy desde diciembre del año 2000. El sábado me incautaron mi caballete y una exhibición de caricaturas y retratos con el pretexto no tener permiso”, denunció Segovia.

Así mismo, Hurtado aseguró que le quitaron sus acuarelas y su muestrario. “Lo que realmente me tiene dolido es cómo a los artistas nos tratan de esta manera tan drástica y fuerte. No nos dejan trabajar y no estamos cometiendo ningún delito. Estamos entregando un trabajo artístico a los turistas”, indicó.

Pero estos operativos no han ocurrido únicamente en el Parque de Bolívar. Artistas de la Plaza de San Diego también denunciaron una persecución. “Queremos que las autoridades reconozcan que no aparecimos de la nada, que llevamos años trabajando aquí y aún así siempre nos tratan de la misma manera, como si fuéramos unos aparecidos. Ha sido difícil dialogar con la Alcaldía, pero esperamos que nos abran las puertas”, dijo Jonathan Salvatore, artista que se ubica en esta plaza.

La situación se puso en conocimiento de la Defensoría del Pueblo y de la Personería, con el fin de que se garantice el derecho al trabajo de los artistas sin persecución ni criminalización.

“Si el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, pretende organizar el trabajo informal que sostiene las economías populares, debe sacar un decreto solo para ello después de un proceso donde se desarrollen mesas de trabajo, se realice un diálogo interinstitucional con otras entidades públicas -como el Ministerio del Trabajo- y se permita la participación ciudadana de todos los sectores que desempeñamos nuestro trabajo en el espacio público del Centro Histórico”, dice la petición ante los entes.