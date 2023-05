Tras hacerse viral, mimo cuenta la problemática de artistas en el Centro

Un curioso video fue compartido en redes sociales. En el video se observa a un joven creador de contenido, quien a modo de selfie sostiene su celular, mientras se observa de fondo la discusión que tienen dos artistas urbanos del Centro Histórico. La publicación trajo consigo diferentes comentarios y reacciones, desde quienes se burlaron de la forma en que discutían los hombres, hasta quienes cuestionaron los espacios que se abren para estos artistas en la ciudad.

El Universal logró contactar a uno de los mimos, quien habló sobre lo ocurrido en el video viral y puso sobre la mesa las problemáticas de muchos artistas urbanos en el Centro Histórico.

Marlon (como en realidad se llama el artista escénico) tiene 23 años desempeñando esta labor en las calles del Centro. “Lo de la discusión fue más bien un llamado de atención para invitar a mi compañero a cambiar su forma de trabajar. Él está pintado como mi personaje, pero no imita a las personas, sino que solo se dedica a pedir. Yo le dije que debía formarse y no estar pidiendo, porque los mimos no pedimos comida por ahí”. También agregó: “yo no estoy en contra de que él trabaje, porque todos tenemos derecho a hacerlo, lo único que si le pido a es que al menos haga otra cosa, sin tener que disfrazarse como mi personaje para ponerse a pedir”.