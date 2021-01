La Organización Mundial de la Salud (OMS) afirma que “el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano” y agrega que “el derecho a la salud incluye el acceso oportuno, aceptable y asequible a servicios de atención de salud de calidad suficiente”. Pese a que la salud es un derecho fundamental al que todos deben tener acceso, hay comunidades que no cuentan con médicos, enfermeras ni mucho menos un lugares en buenas condiciones donde puedan recibir atención médica. Este es el caso de la comunidad de las Islas del Rosario, donde el año pasado y en menos de dos meses fallecieron 3 menores de edad, al parecer por no recibir atención médica oportuna. Fue por esto que el Consejo Comunitario decidió interponer a finales del año pasado una acción de tutela contra el Distrito de Cartagena, en la que exigen el cumplimiento de este derecho fundamental. Lea aquí: [Video] En las Islas del Rosario no hay quien espante a la muerte En primera instancia, según conoció El Universal, el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad en Cartagena falló a favor de los residentes de la zona insular.

El proceso

Con la llegada del coronavirus, la preocupación en los habitantes de esta isla aumentó teniendo en cuenta que desde hace casi 4 años no cuentan con un puesto de salud donde puedan recibir la atención oportuna. Aunque en más de una ocasión los isleños han protestado exigiendo que adecuen el lugar y que permanezca un médico, esto no ha ocurrido. Entre septiembre y octubre del año pasado, tres menores de 8 y 14 años y 8 meses, se enfermaron y al no contar con una atención médica oportuna fallecieron por paros cardíacos al llegar a la ciudad, los motivos de los decesos aún son inciertos. “Si hubiéramos contado siquiera con los primeros auxilios, tal vez no hubieran fallecido esos menores. En la isla tenemos un puesto de salud en condiciones precarias y no hay médicos ni enfermeras que presten la atención de primeros auxilios. No solo son los niños los que se han enfermado, también han sido adultos, por eso cansados de todo esto decidimos decir ¡no más!, y fue así que pusimos la tutela, exigiendo el cumplimiento de nuestros derechos”, dice Dayana Medrano, representante legal del Consejo Comunitario Islas del Rosario.

Fue así como el 30 de diciembre, Medrano en representación de la isla presentó la acción de tutela, aportando como prueba no solo lo ocurrido con los tres menores sino también con una adolescente de 17 años, quien está en embarazo y tuvieron que sacarla en la madrugada en una lancha ancestral debido a que tenía dolores. “Como acá en Orika, una pequeña comunidad raizal, tampoco llevan educación sexual, en noviembre tocó correr con esta menor desafiando el mar en horas de la madrugada. Su embarazo es de alto riesgo y debe tener atención médica siempre. A principios de diciembre también trasladamos a un menor enfermo a Barú, por medio terrestre, pero como tampoco hay centro de salud tuvimos que seguir el camino y en ese tiempo convulsionó 3 veces”, argumentó Medrano, quien además contó que esta es solo una de “todas las travesías que nos ha tocado vivir y pasar a lo largo del tiempo respecto a este servicio, por eso impusimos la acción de tutela, motivados por una atención médica principalmente para los niños, que son casi la mitad de la población”.

La decisión

Pensando en una solución rápida y efectiva, decidieron irse por la vía judicial y el pasado jueves 18 de enero el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad en Cartagena falló a favor de la comunidad. “Celebramos esta decisión, pero hay un pequeño detalle que es muy importante para la ejecución de este fallo y es que no hay un adecuado puesto de salud, ya que el que tenemos está en precarias condiciones”, explica Dayana. Textualmente el fallo indica “ordenar a la Alcaldía Mayor de Cartagena, Departamento Administrativo de Salud (Dadis), E.S.E Hospital Local Cartagena de Indias, a través de sus representantes legales o de quienes hagan sus veces, para que de manera solidaria y mancomunada, y dentro de los 15 días siguientes a la notificación de esta providencia, realicen las diligencias y acciones necesarias tendientes a garantizar la asistencia permanente de una persona del área de la salud, ya sea médico, paramédico, etc., de tal manera que esté capacitado para brindar el auxilio en salud pertinente en el caso de una eventual urgencia médica; sobre todo cuando se requiere un tipo de atención médica inmediata o un tipo de atención médica de corto tiempo (menos de 30 minutos), en los casos ejemplificados en la parte motiva de esta providencia, y los que se asemejen a ellos, teniendo en cuenta la inmediatez que requiere la atención profesional en esos escasos lapsos de la crisis urgente, con respecto al aumento considerable del riesgo en la vida e integridad personal de las personas, si no se actúa con la premura necesaria y exigida”. El Universal conoció que los entes antes mencionados apelaron el fallo de la tutela, pero no fue posible conocer las razones.

¿Y la lancha ambulancia?