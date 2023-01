Tras bloqueo en Punta Canoa, ¿Distrito autorizará el festival musical?

La secretaria del Interior y Convivencia de Cartagena, Ana María González-Forero, explicó que la realización del mencionado festival no es negociable.

“Había unos requisitos que cumplir que no se surtieron a tiempo. El equipo a cargo de los permisos está conformado por contratistas, que en este momento no tienen contrato, es decir, no hay las capacidades operacionales y ya habíamos dicho que la primera semana de enero no se iban a emitir permisos, por eso dejamos todo listo el 31 de diciembre”, explicó la funcionaria.

Destacó además que acceder a la petición de los protestantes habría sentado un precedente equivocado: “Los organizadores les dicen a las comunidades que si no hay fiesta no les dan lo concertado. Acceder a una negociación sobre un tema así sentaba un precedente equivocado. Por un lado, ¿para qué sirve la protesta social? Está diseñada para intereses colectivos y no para los intereses de un privado. Por otro, no se podía dar el permiso porque el evento no cumplía con los requisitos. Entregaron los documentos cuando ya no teníamos equipo para procesar esa información”.