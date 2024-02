Tras anuncios sobre Plaza de Toros, taurinos piden reunión con la Alcaldía

El pasado 15 de febrero, en el Palacio de La Aduana, Dumek Turbay recibió a Andrea Padilla, senadora de la Alianza Verde reconocida por su defensa de los animales y por la lucha contra la tauromaquia, y a representantes de asociaciones de bienestar animal de la ciudad.

En medio de la reunión, algunos asistentes expusieron su inquietud sobre el futuro de la Plaza de Toros de Cartagena. Turbay indicó que a la Plaza de Toros se le haría una inversión de $1.500 millones.

“Comenzamos a intervenirla y la dejaremos impecable, pero lo he dicho y lo reafirmo: allí no habrá más corridas de toros. Y estoy dispuesto a enfrentarme a lo que sea o a que digan de mí lo que quieran, pero ahí nunca más se volverá a lastimar a un animal. Por ende, haremos una declaratoria como Alcaldía, y buscaremos que sea en sinergia con el Gobierno nacional y con un proyecto de acuerdo en el Concejo, para establecer su uso netamente cultural”, señaló el alcalde. Lea también: La fecha en la que reabrirá la Plaza de Toros “donde no se volverá a gritar un ‘olé’”

Tras el anuncio realizado por Turbay, se envió este 23 de febrero a la Alcaldía un oficio firmado por representantes de asociaciones de aficionados a la tauromaquia: Peña Taurina El Clarín, Puerta Grande y Cartagena de Indias, además de empresarios, ganaderos de bravo y toreros, solicitando una audiencia en el despacho de la Alcaldía.

“Nos sorprendieron estas declaraciones, por eso acudimos con profundo respeto y de manera comedida y cordial, lo apoyamos y estimamos, pero queremos solicitar una audiencia en su despacho, en la fecha y hora que sea posible para compartir una gran preocupación producto del anuncio que se hizo para prohibir, de cualquier manera, la realización de corridas en la Plaza de Toros, y desaparecer de la tradición y la cultura histórica de la ciudad, el disfrute y goce de la tauromaquia”, explicó Luis Brochet Pineda, representante de la Peña Taurina El Clarín.