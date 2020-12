Una mujer de 45 años, residente en el barrio La Campiña, sufrió de manera repentina complicaciones que la hicieron convulsionar y perder el conocimiento, a comienzos de noviembre pasado. Fue llevada de urgencias por sus familiares a un centro hospitalario cercano y desde entonces permanece en una Unidad de Cuidados Intensivos, inconsciente y a la espera de que le diagnostiquen realmente cuál es su padecimiento.

(Lea: “La bala iba en dirección a mi cabeza”).

La señora es hermana del presidente de la Junta de Acción Comunal de La Campiña, David Castro, quien ayer denunció públicamente la situación para intentar acelerar las soluciones de parte del sistema de salud, pues en las cinco semanas transcurridas, según él, no ha habido ningún avance.

“Mi hermana se llama Ketty del Rosario Castro Espinosa, hoy completa 38 días inconsciente y todavía no se le ha practicado un examen para determinar qué es lo que tiene o el tratamiento a seguir. Solo la tienen ahí entubada en una habitación de UCI. Ella no habla, no abre los ojos, no come por sí misma, no hace nada. Está conectada desde que la llevamos a urgencias. No hemos visto ningún avance”, sostuvo el dirigente comunal.

Los allegados contaron que en ese periodo hubo dos intentos por trasladarla a un centro especializado para practicarle los estudios pertinentes, y ambos fueron infructuosos. “La primera vez la ambulancia no llegó a recogerla, la segunda la devolvieron del FIRE porque debía estar sedada, y la de hoy es la tercera pero llegamos antes de 8 de la mañana y son las 10 a. m. y aún no la atienden. Por eso estamos acudiendo a todos los medios de comunicación de Cartagena, nos parece demasiado lo que están haciendo con ella”, agregó el presidente de la JAC.

(Lea: Piden investigación por abuso policial contra actor estadounidense en Cartagena).

Ketty del Rosario trabaja en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN. Tiene tres hijos. La atención médica la recibe en la megaurgencias de la clínica Blas de Lezo, donde una fuente aseguró extraoficialmente que pese al tiempo transcurrido, a ella se le está garantizando la debida atención en la Unidad de Cuidados Intensivos.

Finalmente, ayer en el centro especializado tampoco le pudieron realizar los análisis, ya que, según los familiares, una máquina se averió, y hubo que regresarla en la tarde a la clínica. La cita se reprogramó para hoy en la mañana.