Transportadores se pronuncian tras aumento de tarifas de peajes y ACPM

Durante este año se ha venido hablando del aumento paulatino del precio del galón de gasolina en el país, situación que ha afectado a miles de conductores que cada mes tienen que sacar entre $400 y $600 adicionales por ese alza. No obstante, desde el Gobierno nacional han asegurado que no descartan la propuesta realizada por los transportadores de carga mediante el cual se buscaría incrementar primero el precio del ACPM y después el costo de los peajes a partir del 2024. Lea: Es oficial: Gobierno no aumentará precios de la gasolina y ACPM en octubre

No obstante, desde el Ministerio de Hacienda y Crédito Pública, a través de su representante, Ricardo Bonilla informaron que el aumento de las tarifas de los peajes y el precio del ACPM se harían al mismo tiempo.