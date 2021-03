Aunque Dataprom –firma integrante del consorcio Colcard y proveedora del software y la tecnología para el recaudo del Sistema Integrado de Transporte Masivo de Cartagena (SITM)– anunció ayer que suspenderá sus servicios al sistema y sus usuarios, en contraste Transcaribe aseguro anoche que no se suspenderá la prestación del servicio a la ciudad.

PROBLEMAS ENTRE SOCIOS

En el pronunciamiento de la gerente de Transcaribe, Sindry Camargo, asegura no entender “cuál es la intención de este integrante del consorcio de recaudo con esta amenaza, si sus reclamaciones han sido atendidas por Transcaribe. En reunión sostenida el pasado 8 de marzo, fuimos claros en solicitar una postura única por parte del consorcio (y no posturas separadas por parte de cada integrante), pues es con el consorcio con quien Transcaribe tiene un vínculo contractual. A la fecha, esto no ha sucedido”.