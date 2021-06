La semana pasada se conoció que el consorcio Colcard, empresa encargada del recaudo y gestión de flota del Sistema Integrado de Transporte Masivo (SITM) – Transcaribe -, ya había contratado a un nuevo operador, el cual prestaría el servicio de recargas en los barrios, tal como lo hacía Supergiros, que anunció el 28 de mayo que culminaba el contrato que tenía con el consorcio por incumplimiento de pagos.

El Universal conoció que esta nueva empresa sería Punto de Pago, soluciones en Red S.A.S., la cual tiene una amplia experiencia en servicios de recaudo, pagos y cobro de cartera en Colombia, sin embargo, aún no se tendría definida la fecha de inicio de su operación. Lea aquí: Transcaribe: ya hay operador para los puntos externos de recarga

“Es necesaria”

Usuarios del sistema masivo están esperando que habiliten nuevamente estos puntos de recargas externos, pues así muchos se evitarían comprar el pasaje en la calle a 3 mil pesos, con tal de utilizar Transcaribe.

“Yo recargo para mi semana, pero a veces se me agotan los pasajes y me toca coger un colectivo o una moto hasta la estación y ahí recargar, por lo que me gasto dos pasajes en un mismo sentido, por eso espero que habiliten lo más pronto posible estos puntos en los barrios, son necesarios”, dijo Eulalia Gómez, residente de Flor del Campo.

Lo mismo opina Óscar Osorio, quien añade que: “Acá hay una señora que vende pasajes a 3 mil y en varias ocasiones me ha tocado comprarle para subir a Transcaribe”. Lea aquí: Transcaribe se queda sin puntos externos de recarga