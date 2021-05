Así se vivió

Carmen Peña llegó a las 6:30 de la mañana a la estación Madre Bernarda, fue una de las primeras en poder volver a recargar su tarjeta, y no ocultó su emoción.

“Estaba deseando que habilitaran las recargas nuevamente, pues así se normalizaría el servicio ya que los intervalos entre uno y otro bus será menor y sé que ahora, que no será gratuito, no subirán tantas personas”, explicó Carmen, añadiendo que: “Vivo en Santa Lucía y desde que se me acabó la recarga, como una semana después de la suspensión, cuando no podía usar Transcaribe, me tocaba coger colectivo o en su defecto moto, dependiendo de cuánto tiempo tenía esperando”.

Lo mismo opinó Luisa Barrios, quien trabaja en Manga y el único transporte que la deja cerca es el alimentador que transita por este barrio de la ciudad. “Tuve muchos inconvenientes para poder movilizarme porque no tenía recargas y no podía subir a Transcaribe, por eso estoy feliz de que los hayan reactivado. Muchas veces cogía hasta dos transportes para poder llegar”.

En las diferentes estaciones eran muchos los usuarios que hacían filas para poder recargar sus tarjetas y algunos, temiendo que vuelvan a quitar los recaudos, recargaron mucho más de lo que habitualmente hacían.

“Yo antes recargaba para la semana, equivalentes a $25 o $30 mil, pero con esto que pasó que no me dejaban subir a los alimentadores por no tener saldo, decidí recargar $50 mil para que no me pase lo mismo si deciden nuevamente suspender las recargas”, explicó Fabio López, mientras que Viviana Puello contó que “yo me arriesgué y recargué $100 mil, pues uno no sabe qué más puede pasar y es mejor estar asegurado”.

