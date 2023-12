Transcaribe lamenta las incomodidades tras nuevo sistema de recaudo

“Hoy presencié la frustración de cientos de usuarios que no pudieron utilizar sus tarjetas de Transcaribe debido al mensaje de ‘tarjeta no habilitada’. Es preocupante que no haya habido una comunicación al respecto y que mañana pueda repetirse la misma situación. Transcaribe no entiende que realizar un cambio de sistema de recaudo sin previa socialización puede poner en riesgo el trabajo de muchos usuarios”. Lea: Usuarios de Transcaribe tienen inconvenientes con nuevo sistema de recaudo

Estas fueron las palabras de Jesús David López, un usuario de Transcaribe, tras los inconvenientes que tuvo el pasado 8 de diciembre en una estación de Transcaribe, tras la implementación de un nuevo sistema de recaudo en el SITM. También le puede interesar: Lo que debes saber sobre el cambio del sistema de recaudo de Transcaribe

El Universal realizó un recorrido por Patio Portal, Castellana y Los Ángeles evidenciando que en esta última estación en lector no está funcionando el nuevo lector instalado, por lo que los usuarios están ingresando por el torniquete de discapacitados.