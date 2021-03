La crisis de Transcaribe continúa y no se ven soluciones cercanas tras el anuncio de Dataprom, empresa encargada del recaudo, de no seguir operando hasta que el sistema no solucione su crisis financiera.

Este domingo 21 y lunes festivo 22 de marzo, el Sistema Integrado de Transporte Masivo (SITM) de Cartagena informó que continúa realizando un plan de contingencia y hasta no tenerlo listo, seguirá operando de manera gratuita en toda la ciudad para evitar un colapso en el sistema de transporte.

Esto no solo preocupa a los usuarios por el futuro del transporte público en la ciudad, sino porque se han presentado problemas de inseguridad, indisciplina y aglomeraciones al interior de las estaciones y de los buses ahora que la entrada está abierta. Los usuarios e incluso los empleados de Transcaribe temen por su seguridad y hacen un llamado a las autoridades para dar solución a la problemática y a intervenir prontamente para solucionar la crisis del sistema.

