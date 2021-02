El panorama se pone más complejo luego de que se conociera que en enero el SITM envió una actualización de la tarifa técnica que indica que el pasaje debe costar $5.500 para que el sistema no trabaje a pérdida. Es decir, que durante los 31 días del primer mes Transcaribe tuvo un déficit de $2.900 por cada usuario que movilizó.

De acuerdo a lo establecido en el Decreto distrital 1277 de 2015 y los contratos de concesión, el primer día de cada año se debe hacer efectivo un reajuste en la tarifa de Transcaribe, sin embargo, acaba de iniciar el segundo mes del 2021 y aún no se tienen luces de este alza.

Con esas palabras, Sebastián Nieto, gerente de Sotramac, dio un abrebocas y a la vez resumió el gran hueco en el que está Transcaribe. Su expresión, aunque parezca exagerada y alarmante, no dista mucho de la realidad.

Segundo año de incumplimiento

“Nosotros hemos podido sobrevivir estos meses por el apoyo de los accionistas, de los financiadores e incluso del Gobierno nacional que ha dispuesto de cerca de $38 mil millones para poder garantizar la operación del sistema y la prestación del servicio a los cartageneros. En febrero se acaban esos recursos, es decir, en unas semanas ya no tendremos dinero y la única fuente que nos queda es garantizar que el gobierno distrital cumpla con sus obligaciones y compromisos y realice los aportes al sistema y/o actualice la tarifa del usuario”.

Las implicaciones

Uno de los puntos claves en este proceso es que la tarifa solo puede ser reajustada por el alcalde de la ciudad, ya que Transcaribe únicamente envía el estudio de la tarifa técnica donde se indica cuánto deberían pagar los usuarios para que el sistema tenga sostenibilidad y rentabilidad.

Aunque el documento inicial fue radicado en la Alcaldía en septiembre del año pasado e indicaba que la tarifa pasajero para el 2021 debía ser de $4.900, el nuevo año comenzó y los operadores se vieron en la necesidad de enviar una actualización de costos pues las condiciones seguían empeorando y se debe responder por pagos de salarios, combustible, mantenimiento requerido para la flota y el pago de lo adeudado a los financiadores del proyecto.

“Al evaluar la tarifa técnica se concluye que el sistema está operando con tarifas técnicas muy superiores a la tarifa al usuario decretada de $2.600 sin que se hayan apropiado los recursos del presupuesto para cubrir tal déficit, como es la obligación del Distrito, con lo cual se presenta un desequilibrio financiero”, indicó Transambiental.

Pese al tiempo que ha transcurrido desde entonces, la administración Distrital aún guarda silencio sobre el tema. Según contó la gerente de Transcaribe, Sindry Camargo, lo más probable es que el alcalde tome una decisión pensando en el ciudadano de a pie y solo aumente $100 o $200.

Por otra parte, para el gerente de Sotramac, el burgomaestre está en una dificultad muy grande ya que el estudio lo obliga a dos cosas: a realizar un ajuste de $2.300 o a subsidiar la tarifa del usuario.

“Supongamos que Dau hace un reajuste parcial de $100, él habría tenido que, desde septiembre, empezar a tramitar una inclusión en el presupuesto del 2021 de $2.200 por pasaje para poder subsidiar esa diferencia y así garantizar la sostenibilidad del sistema y la prestación del servicio, pero en el presupuesto distrital no se incluyó y en la modificación de diciembre tampoco. Hoy no se tiene una partida presupuestal para eso (...) El alcalde sabe que de acuerdo con el Decreto 1277 estaba obligado a generar esa asignación y por esa razón que no ha expedido el decreto”.

En ese sentido, el gerente de Transambiental, Mauricio Sandoval, afirmó que dichas actuaciones reflejan la poca disposición del Distrito al no reconocer la tarifa técnica como variable estructural para la sostenibilidad del sistema

“La no apropiación de los recursos por parte del Distrito del diferencial de tarifa para el año 2021 profundiza aún más la difícil situación financiera que viene atravesando el sistema desde antes de la pandemia, lo que alertaría el posible incumplimiento de las demás obligaciones por parte de la entidad estatal durante el tiempo de ejecución contractual restante”.

Los operadores coinciden en que el objetivo no es presionar para que el mandatario suba la tarifa $100, $200 o $2.300, pues finalmente a ellos no les interesa eso, pero sí que el Distrito garantice los recursos y la diferencia entre los valores.

“Como operadores, como concesionarios del sistema, que estamos para coadyuvar al gobierno en la prestación de un servicio público, hemos buscado formas y espacios para tener una comunicación con el alcalde y ha sido imposible (...) Si esos recursos no llegan al sistema en marzo Cartagena no va a poder contar con Transcaribe para movilizarse, lamentablemente se requieren unos recursos significativos y hoy en día el ingreso es del 33% de lo que tenía antes de la pandemia”, señaló Sebastián Nieto.