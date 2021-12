Jennifer Muñoz, madre de la menor, dijo que la atención que recibió su hija, al perecer, no fue inmediata y posteriormente falleció. El 8 de diciembre la familia Pérez Muñoz sepultó a Katerin y solo un día después se abrió un nuevo capítulo de horror: Sergio Pérez, de 15 años, hermano de la menor fallecida, fue internado a una clínica de la ciudad con síntomas típicos del dengue. (También le puede interesar: Cartagena, la segunda ciudad con más casos de dengue en el país)

“Él murió por -una presunta- negligencia médica porque no tenía un virus cualquiera. Yo le llevé (al hospital) los resultados de laboratorio en los que daba positivo por dengue. Se lo hicieron inicialmente en el CAP Nuevo Bosque y después en la Casa del Niño”, contó indignada la madre del menor.

Jennifer contó que los médicos no entendían el dolor que cargaba y le dijeron que estaba alterada. “Insistían que me calmara, pero ellos no sentían mi dolor. Desafortunadamente hoy (ayer) nos avisaron en horas de la mañana que mi niño entró en paro y falleció”, dijo entre lágrimas.

La tristeza no solo invade a la familia de los dos menores, sino a todo el sector, donde a principios de octubre hubo otra tragedia. En Ricaurte también vivía Luis Miguel Sierra, de 16 años, quien también murió por dengue. Vivía a menos de 300 metros de los dos hermanos fallecidos.