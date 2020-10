El proceso

¿Y la comunidad?

Con relación al trabajo que han venido haciendo con las personas que siempre han laborado en estas zonas, López indicó que “es una fase un poco compleja poder ponerlos a todos de acuerdo, sin embargo, hemos sido enfáticos en explicar que solo se están abriendo en esta primera fase las playas con mejor puntaje. Además, que cada sector tiene entre 12 y 13 operadores, de los cuales se desprenden otras personas llamadas operadores turísticos, quienes son los que llevan a los turistas a la playa y les hemos dicho que este trabajo ya no se puede hacer, pues las personas reservan y asisten”.

Importa el desarrollo

El contralmirante indica que lo importante es el desarrollo del país, por eso celebra lo que se ha venido haciendo en este sector turístico, expresando que “aquí se trata de generar un modelo de estado complementario, donde, por ejemplo, el gremio hotelero apadrine sectores de playas, haciendo así modelos de gestión para enseñarlos a que presenten servicios de calidad”.

Ante esto, el coordinador de las playas señaló que “en Bocagrande algunos hoteles con los que me he reunido piden que se les hagan concesiones temporales en sus frentes de playa, pero en este momento por el proyecto de protección costera eso no es viable. Por esto les dimos la opción de que nos colaboraran con el plan padrino, pues ellos se van a beneficiar de tener un frente de playa habilitado para que vayan sus turistas, para que hagan sus reservas, sea por la página o por el call center”.

Por su parte, el capitán de Puerto indicó que “en el último comité se autorizó un frente de playa de 30 unidades sociofamilaires para Las Américas. Sería la primera organizada y la idea es que todos puedan hacerlo”.