Trabajadores por OPS del Datt exigen el pago de varios meses adeudados

Esta situación no es solo con las OPS, ya que como se recordará, los agentes del Datt (de planta) habían denunciado que tenían cuatro meses sin recibir su salario, recargos y horas extra, y solo hasta la semana pasada la Alcaldía pudo desembolsar más de mil millones para saldar parte de la deuda que dejó la pasada administración.

“No nos han pagado unas cuentas de diciembre y noviembre, y a otros compañeros les deben hasta cuatro cuentas (...) Desde el 12 de diciembre salimos y hasta la fecha no nos han dicho nada, venimos a hablar con el alcalde para que nos solucione ya que el les empezó a pagar a los fijos, nosotros tenemos familia y necesitamos el pago”, afirmó Carlos Alberto Vanegas.

El no pago de sus honorarios llevó a que vigilantes de sedes administrativas y prestadores de servicios al Datt llegaran en la mañana de hoy a protestar pacíficamente en los bajos de la Alcaldía de Cartagena.

“Hoy es 4 de febrero y al paso que vamos ni la Alcaldía, ni ninguna persona encargada sale a decir nada, solo se han enfrascado en las sedes educativas y no se habla de las sedes administrativas. Hoy estamos haciéndole un llamado al alcalde para que nos solucione esto, que nos diga algo, si nos van a contratar o no”, manifestó Ever Eduardo Pizarro Guerrero.

Según cuentan los manifestantes, llevan varios meses en el limbo, pues aún no saben si tendrán un contrato para seguir prestando el servicio

“Nos dijeron que no había plata para las sedes administrativas, y no es justo, que hablen claro y nos digan, “señores, no hay plata”, y que cada uno coja su camino para trabajar y hacer lo que tenga que hacer”, señaló.

El grupo de manifestantes dijo que permanecería en la Plaza de la Aduana hasta tener una respuesta del alcalde Mayor.