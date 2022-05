Trabajadores del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) realizaron una marcha en el marco del paro nacional programado por la institución. La jornada en esta ciudad inició en la India Catalina y finalizó en la plaza de la Paz (Torre del Reloj). En la manifestación participaron alrededor de 40 personas. (Lea: Trabajadores del ICBF en Bolívar protestan y se suman al paro nacional)

“Soy trabajadora del ICBF desde hace más de 10 años y he podido evidenciar el detrimento de los recursos porque no se están usando de la mejor manera. En el caso de las raciones alimentarias de los niños de primera infancia no es la adecuada”, dijo Eyda Iriarte, integrante del Sindicato de Trabajadores del Bienestar Familiar, Sintrabienestar.