De manera pacífica, con megáfono y carteles, los trabajadores nuevos y antiguos del Departamento Administrativo de Transito y Transporte (DATT) protestan a esta hora en los bajos de la alcaldía en el Centro Histórico exigiéndole al Alcalde de Cartagena, William Dau, garantías laborales.

“No tenemos radios para comunicarnos, nos toca utilizar nuestros teléfonos celulares, hace dos años no nos dan dotación de uniformes, no tenemos grúas, los mantenimientos de las motos se las hacemos nosotros mismos, pues desde la dirección y desde la alcaldía no nos dicen nada. Además el pago de nuestros salarios siempre está atrasado”, dice el agente de tránsito Edwin Marrugo.

Más de 20 agentes de tránsito y trabajadores del área administrativa apoyan la protesta, donde esperan que el alcalde baje a conversar con ellos, pues consideran que no han dejado de trabajar y necesitan que sus condiciones sean las mejores.