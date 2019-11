Trabajadores de la Maternidad Rafael Calvo protestan por cinco meses sin pago

El personal médico se quejó también de la falta de insumos para atender a las pacientes.

“La decisión de parar labores no la tomamos por gusto, sino por necesidad, nosotros queremos atender a la gente; pero las autoridades deben entender que muchas de nosotras venimos a trabajar con estrés porque no dejamos, a veces, ni que comer en la casa, y no es justo que una persona que trabaje a diario no tenga calidad de vida; las deudas nos están ahogando”, expresó una de las enfermeras.