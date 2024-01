Trabajadoras sexuales: de Torre del Reloj a calle vecina, Distrito busca medidas

“Ayer me recorrí desde Getsemaní, Centro (Torre del Reloj) hasta San Diego y Santo Domingo. Lo que vi es precisamente lo que usted expone. Mientras, las demás calles llenas de trabajadoras sexuales, jíbaros, ladrones. Y extranjeros buscando drogas y alcohol”, publicó otra usuaria en reacción al video.

El Universal contactó a la mujer que realizó la publicación en X, quien explicó lo que presenció esa noche.

“El video lo grabé el sábado, eran las 2:30 de la madrugada. Iba caminando y observé en la Primera de Badillo toda la actividad que siempre estuvo en la plaza de Los Coches, que actualmente queda completamente vacía a esa hora, pero ahora todo el foco se concentra a unas cuadras. Quiero aclarar que yo no estoy haciendo un ataque a las trabajadoras sexuales, pero aquí en Cartagena el problema va mucho más allá, se trata de la alta demanda que hay, de la gran cantidad de turistas que vienen para solicitar esos servicios. Es un problema social gravísimo”, explicó la mujer a este medio. Lea también: Operativo de control en Getsemaní dejó 10 establecimientos sancionados

Y agregó: “Había una tensión en esa calle, yo grabé sin disimular y una mujer me golpeó la mano y me dijeron entre varias que dejara de grabar, que por esos videos es que las cosas están así. Yo paso una o dos veces al mes por ahí, y nunca había sentido esa tensión, y publiqué el video porque me sorprendió mucho que estuvieran niños allí”.