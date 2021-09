A través del Decreto 0954 del 31 de agosto de 2021 la Alcaldía de Cartagena extendió la vigencia del toque en la ciudad y otras medidas para el manejo del COVID-19 hasta las 00:00 horas del 1 de octubre. Lea: Vuelven a reportarse más de 100 casos nuevos de COVID en un día

Así las cosas, las medidas que se mantienen son: el toque de queda de 2:00 a.m. hasta las 5:00 a.m. de cada día, los eventos con aforo del 50%, el horario de playas de 8:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. y el tránsito de chivas de 9:00 a.m. hasta las 12:00 de la medianoche.

Toque de queda

La restricción de toque de queda regirá en todo el Distrito de Cartagena desde las 2:00 a.m. hasta las 5:00 a.m. de cada día.