Toque de queda se mantiene, ¿Qué opinan los cartageneros?

A mí no me parece el toque de queda, porque ¿cómo hacemos los que trabajamos y salimos tarde? Ayer me tocó caminar porque no había nada en qué transportarme, hasta que apareció un mototaxista”, dijo Carmen Martínez, una cartagenera que usualmente sale de su empleo, con el que sostiene a su familia, a altas horas de la noche.

Así como ella, muchas otras personas tuvieron que caminar largos trayectos o aprovechar chances de conocidos para llegar a sus destinos durante la primera noche del toque de queda. La medida, según indicaron las autoridades, se cumplió a cabalidad en muchas zonas de la ciudad.

La aceptación o no de esta medida está dividida en la ciudad, sobre todo por el horario que fue estipulado en el Decreto 0506, firmado por el alcalde de Cartagena, William Dau, el cual señala que la restricción es de lunes a viernes de 6 de la tarde a 4 de la madrugada y los fines de semana todo el día.

“Apoyo el hecho de que hagan toques de queda para disminuir eso del virus, pero ¿cómo hacemos los trabajadores informales los fines de semana que es cuando más ganamos para nuestro sustento?”, señaló Pedro Gómez, quien vende plátano de casa en casa y quien, según señaló, ha tomado las medidas necesarias para prevenir el contagio, como lavarse las manos y usar tapabocas mientras recorre algunos barrios de Cartagena.

Mientras que otros alegan que “ya era hora de que tomaran medidas drásticas, puesto que ese virus ha venido creciendo en el mundo y no queremos que aquí pase igual”, dijo Everlides Prada, quien comentó que “de ahora en adelante haré todo lo necesario para que estemos todos en casa y evitar que el virus nos afecte”.