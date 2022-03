Según información entregada por el Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis), todo comenzó con el caso de un guardia que reportó la sintomatología, pero al parecer este no es el caso originario, sino que se trataría de un interno con herpes zóster que tuvo contacto el funcionario.

Si algo nos enseñó el COVID-19 es que el contagio de enfermedades es un tema para tomarse muy en serio y lo que pasa en la Cárcel de Ternera no es la excepción. Recientemente, El Universal conoció que en la prisión hay un brote de varicela, situación que tiene preocupados a los familiares de los reclusos.

La infección

Según el libro Mayo Clinic Guide to Raising a Healthy Child, la varicela es una infección causada por el virus de la varicela-zóster. Esta causa una erupción en la piel con picazón y pequeñas ampollas con líquido. La varicela es muy contagiosa para personas que no han tenido la enfermedad antes o no se han vacunado. En la actualidad hay una vacuna disponible que protege a los niños.