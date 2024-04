“Todo está cerrado, tenemos incertidumbre”: usuarios de Clínica El Bosque

“Aquí no hay médicos, no hay especialistas, no hay nada abierto. A todos los que estamos aquí nos tienen de brazos cruzados sin poder hacer nada, no sabemos a dónde ir ni a quién dirigirnos, y lo peor es que ni siquiera aquí nos dicen algo”, añadió el denunciante.

Hasta el momento, no se ha emitido ningún comunicado oficial por parte de las autoridades de salud ni de la administración de la Clínica El Bosque respecto a las medidas que se tomarán para garantizar la atención de los usuarios afectados por el cierre temporal.

Video a continuación: