“Esto tiene que ser de una manera paulatina, bien diseñada, y sobre todo garantizar que el resultado al final no vaya a ser peor que en la pandemia inicial. Se debe establecer si va a haber un pico y placa para vehículos particulares porque ya la gente hace rato levantó de forma independiente todas las directrices que se habían dado. No podemos perder de vista que la pandemia no es homogénea, debe haber control sobre todo en la parte aérea y fluvial para evitar más casos importados que vengan del exterior, hay que tener cuidados presentes para garantizarle a los cartageneros que no va a haber un rebrote”, puntualizó el médico.

Cabe resaltar que la nueva etapa de “aislamiento selectivo” comenzará el próximo 1 de septiembre y aún se está a la espera del decreto distrital que definiría la continuación o no del pico y cédula y cuáles serían los sectores autorizados para abrir.