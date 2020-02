Titulación colectiva de Barú solo podrá iniciar si se ceden los predios

Sin embargo, según los nativos, en la misma resolución se reconoce que si bien no hay predios baldíos, hay un título ancestral adquirido desde 1851 por la comunidad asentada, con el cual pueden solicitar la titulación, por eso, apelaron la decisión y al no obtener respuesta de la agencia, la entuteló en enero de este año.

Martínez agregó que lo más importante es tener en cuenta que “los requisitos están por ley y que si no se cumple con los mismos, la agencia no puede hacer”.

En esta nueva y definitiva respuesta, la Agencia Nacional de Tierras confirmó la improcedencia de la solicitud debido a algunas irregularidades en el proceso. Según la agencia desde el acto administrativo 134 de 1969, se determinó que los predios de Barú no son baldíos, sino privados, por ende no pueden tramitarse procesos de titulación colectiva en dichos territorios.

La titulación colectiva permite que el pueblo quede exonerado del pago del Impuesto Predial, lo hace intocable para las modificaciones del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) y para los proyectos de los grandes inversionistas

Según Leonard, el argumento de la ANT de no dar inicio al proceso porque no hay terrenos baldíos en Barú es viciado.

“La solicitud que hicimos es para reivindicar el título colectivo de 1851, en ningún momento nuestra pretensión es solicitar predios baldíos, que es uno de los argumentos que ha tomado la agencia para decirnos no desde el principio porque se supone que no describimos en la solicitud cuales eran los predios baldíos, pero sí fuimos claros cuando dijimos que queríamos reivindicar el título que está registrado en la resolución 134 de 1969 hecha por el Incora”.

Agregó que, “siempre hemos enviado ese mensaje y volvemos a mandarlo: no estamos peleando tierra con nadie, estamos tratando de proteger un territorio que aún nos queda, e insistimos en que quien tenga legalizado la propiedad de sus tierras no tendrá ninguna dificultad porque además no es función de nosotros decidir quién o no tiene sus predios establecidos; eso es una etapa del mismo proceso de titulación que tiene que agotar la ANT con la visita técnica y el estudio de tenencia”.

Propietarios privados celebran la decisión

Antes de haberse conocido la nueva decisión, la Asociación Comunitaria Vecinos de Cholón había enviado una misiva a la directora de la ANT, Myriam Martínez, en la cual pedían ser escuchados en medio del proceso.

Su solicitud se basa en que, si “el Estado titula colectivamente terrenos de propiedad privada, estaría haciendo una expropiación y serían cientos las demandas contra la Nación, no solo en los tribunales domésticos, sino en tribunales internacionales”.

Esta asociación está compuesta por 130 personas que tienen propiedades en la isla, tipo casas de recreo, hoteles, establecimientos comerciales y proyectos de desarrollo inmobiliario en la isla.

Según expresó Javier Corrales, representante de la asociación, la decisión de la ANT es recibida con beneplácito debido a que se protege la seguridad jurídica y corresponde con la realidad de la isla.