“Tienen 24 horas para salir o serán asesinados”: amenazan a periodista

“Como hago distintas labores, como activista o periodista, no sé a qué se debe todo esto. Pensar distinto es motivo para que un grupo o personas con otros intereses te amenacen, pero no sé hasta ahora de dónde proviene el panfleto”, indicó.

El hombre presentará la denuncia ante las autoridades y pidió apoyo a la Comisión de Paz del Congreso de la República, pues ya se instaló en otra ciudad por precaución.

“Esto no puede seguir ocurriendo. Hay que denunciar estos casos. Mi llamado es que, si fue un grupo de verdad el que me está amenazando, que se manifieste, pues no es posible que se estén buscando acercamientos con el Gobierno para la paz y que esto siga pasando. Se tiene que investigar, pues también puede ser que sea una persona particular la que esté haciendo esto y quiera intimidarme”, concluyó Sarabia.