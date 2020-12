Yaneth Cardona tiene 61 años y desde el mes de agosto de este año, cuando le practicaron una tiroidectomía, donde le extrajeron un tumor maligno en la glandula tiroide, está a la espera de que su Entidad Promotora de Salud (EPS) le autorice las terapias que necesita para tener una mejor evolución, pero a la fecha y a pesar de tener dos fallos de tutela a su favor, la EPS no responde.

“Ella necesita con urgencia ese tratamiento. Hemos llamado a la EPS e incluso hemos hablado con el hospital donde se supone se las van a realizar, pero nos dicen que la EPS no las ha autorizado y tampoco las ha pagado, a pesar de que el doctor que la operó dijo que era urgente que se le hicieran”, dijo una familiar de las señora.

A la señora Yaneth le tienen que hacer unas terapias de ablación con yodo radioactivo, pero según indican sus seres queridos, su EPS Caja Copi no cumple con el derecho de prestar un buen servicio de salud.

“En la IPS donde deben realizarla ya nos habían programado la cita, pero después nos llamaron a decirnos que se cancelaba y que no la podían hacer porque la EPS no había pagado por ellas por lo que no estaban autorizadas”, manifestó el ser querido.