“Mi niña nació con la bilirrubina alta, pero los médicos no le pusieron el tratamiento y a los dos meses le dio parálisis cerebral. Hoy tiene 24 años y pareciera que tuviera cinco. La vida no ha sido fácil para ella ni para mí, nos ha tocado duro y ahora estamos pasando los peores momentos porque la casa se nos está cayendo, se le mete el agua. Quisiera tener la oportunidad de cambiar de vida”.

Los últimos aguaceros han desestabilizado los cimientos de su humilde casa. El techo se ha desprendido un par de veces y el temor es que en cualquier momento todo se desplome. Por eso esta mujer de 57 años pide ayuda al Distrito, para no quedar desamparada.

(Lea: Así es la Nápoles de Cartagena, donde “no se puede pasar ni en burro”).

“Mi casa es la más bajita del sector, todo se me moja y a veces el agua nos llega a las rodillas, no quisiera estar sobre la ciénaga pero no tengo dónde más estar. Ojalá la Alcaldía me ayude haciéndole unos arreglos o dándome una casa en otro lugar, yo espero que me reubiquen, sobre todo por mi hija que está en mayor riesgo por su condición especial”, expresó Nelcy.

Las personas que deseen colaborar con la mujer, pueden contactarla al número 3205832483.