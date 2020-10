Durante la pandemia se detuvieron las obras viales que adelantaba el Sistema Integrado de Transporte Masivo (SITM) Transcaribe en Manga y a la fecha se encuentran inconclusas, afectando a los habitantes de la zona y también al comercio, poniéndolos en desventaja para la reactivación económica del sector.

“Burlados y engañados”

De acuerdo a Julio Romero, presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) de Manga, “las obras duraron 40 días abandonadas y no dieron razón del por qué. El 22 de octubre interpuse un derecho de petición a Transcaribe para recibir respuesta por el motivo de paralización de las obras pero no me respondieron”.

Romero comenta que “se estuvieron realizando unas obras de Acuacar en la zona, pero Acuacar ya terminó. Era un tubería que necesitaba cambio, pero ya quedó lista y Transcaribe nos dijo hace tiempo que era por Acuacar que las obras estaban paradas, pero esta última vez ya no había una razón”.



El Universal visitó las obras este 27 de octubre y comprobó que la obra se encuentra activa en este momento.



“Dados los inconvenientes que se han presentado en las dos obras adelantadas en el barrio, no es otra que sentirnos burlados y engañados”, expresa Romero sobre la demora en las obras, en el derecho de petición dirigido a Transcaribe y al Consorcio Rutas Complementarias.

Lea aquí: Concejo de Cartagena pide a Transcaribe agilizar obras de infraestructura

Transcaribe ya retomó la obra

Ante la preocupación de los residentes, este medio se comunicó con Transcaribe que informó que “las obras se retomaron hace una semana y que hoy funden en Manga”, por lo tanto, pronto los residentes podrán disfrutar de las reformas a la vía.

Los perjudicados

Debido a la crisis generada por el COVID-19, el atraso de la obra no estaba afectando a los comerciantes, porque no había flujo de transeúntes. Pero con la reactivación económica, se ha convertido en un inconveniente porque afecta la movilidad y el desarrollo normal de los negocios de la zona. Muchos restaurantes y tiendas se encuentran sobre las vías intervenidas.

“Yo me pregunto, cómo las personas van a tener acceso para visitar estos negocios si están las calles partidas. Desde que comencé mi periodo como Concejal he sentido que la administración está un poco lenta y los resultados muestran atrasos en diferentes procesos” aseguró la concejala Liliana Suárez Betancourt del partido ASI en una sesión del Concejo, el pasado 10 de octubre.

Se espera que con la entrega de la obra, los comerciantes perciban mejoras en el flujo de clientes en sus locales.