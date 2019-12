Terminal satélite aún no tiene aval del Mintransporte

La Terminal satélite de la Zona Norte está completada en más de un 90%, según comunicó a este medio Luis Romero Arzuaga, gerente de la Terminal de Transportes. Romero afirma que espera comenzar operaciones en el 2020 y enfatiza que la infraestructura principal se encuentra finalizada. La estación aún no ha recibido el aval de homologación del Ministerio de Transporte, pero, según él, eso no significa que no pueda ser inaugurada ni empezar a funcionar.

Romero indica que la obra posee casi todos los requerimientos que la norma exige, como plataformas de descenso, sitios de descanso para los conductores, sala de espera, espacios para exámenes de alcoholimetría y baños, entre otros. Por su parte, Mintransporte le informó a El Universal que en su visita de inspección, hecha en octubre pasado, se determinó que faltan algunos requisitos por cumplir.

Aún falta instalar “bahías de desaceleración y de parqueo para el ingreso a la terminal, topellantas en todas las bahías de ascenso y descenso de pasajeros como medida de seguridad, señalización completa en todas las áreas pendientes y ventanas en los espacios o áreas operativas destinadas a prueba de alcoholemia, tasa de uso, consultorio, policía, baño en la caseta de control de entr ada y salida de vehículos, guardaequipajes y sala de conductores”. La homologación de la terminal solo se podrá solicitar después de demostrar que todas esas carencias han sido subsanadas.