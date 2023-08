“Tengo dos meses esperando un medicamento, ¿acaso esperan que uno se muera?”

“Tengo dos meses solicitando la medicina para mi yerno, ¿acaso esperan que uno se muera para entregarlo? Cada vez que voy me dicen que vaya al día siguiente, pero tampoco la hay. No dan ninguna razón, intento comunicarme con la coordinadora de la farmacia y tampoco obtengo una cita con ella”.

Las anteriores declaraciones son de Gilma Vargas de Villa, pariente de Andrés Beltrán Chávez, docente de la Normal Superior de Cartagena, quien denuncia retrasos en la entrega de medicamentos al educador por parte de la Clínica General del Norte, que está en el barrio Chipre.

Gilma asegura que ante la situación han tenido que comprar los medicamentos por cuenta propia, pues la prestadora de servicios no les ha dado una solución.

“Mi yerno usa una inyección semanal, que se tiene que colocar para la diabetes, no es ningún tratamiento estético, es por su salud. Él compró las del mes pasado, porque se las tiene que poner. El domingo pasado se puso la última de las que él compró y ahora, para el próximo domingo, no tiene. Ayer fui tranquilamente a buscar las inyecciones y aún no las hay. Quiero saber por qué no me quieren entregar el medicamento”, dijo Gilma.

Familiares del docente afirman que presentarán tutelas y denuncias ante los entes de control si no consiguen soluciones.